Forlì | occhio che Udine è come te In Friuli l’assalto a un fortino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’affermazione su Chiusi di domenica ha avuto un impatto significativo sulla classifica del girone Rosso e ha confermato l’imbattibilità casalinga della Pallacanestro 2.015, giunta alla decima affermazione interna in altrettante uscite. Forti del fattore campo, i biancorossi non hanno mai pagato pegno davanti agli occhi dei propri tifosi nemmeno in occasione delle prime due uscite stagionali sul neutro di Ferrara. In attesa dell’ultima sfida tra le mura amiche della prima fase, domenica 4 febbraio contro Trieste, l’Unieuro Arena si è dunque rivelata un. L’attuale primo posto è fatto anche e soprattutto delle affermazioni casalinghe. In via Punta di Ferro sono infatti cadute grandi avversarie, dalla Fortitudo Bologna a Verona, passando per. E poi le ‘piccole’ della classifica, che paradossalmente si sono spesso rivelate un ostacolo ...