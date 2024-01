Ford continua coi motori V8 a benzina e li sviluppa per Mustang

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alcune case automobilistiche stanno prendendo la decisione di abbandonare iV8 a favore del frazionamento a 6 cilindri, ma non si può dire lo stesso per, anzi iV8 aliper, prendendo una scelta completamente diversa dai suoi rivali Al contrario di case automobilistiche come Chevrolet e Dodge, come molte aziende, guardano al futuro con ielettrici, lo si capisce anche da questa top delle migliori auto elettriche, in cui c’è, guarda caso, un’auto Chevrolet.invece svilupperàV8 aper la, anche se sempre nell’ambito del top di gamma. Secondo un report del magazine statunitense Road & Track su quanto dichiarato ...