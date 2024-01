Fondi Minacce | botte e stalking | sorveglianza speciale per “l’incubo” delle ex

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 – La Polizia di Stato diha proceduto a sottoporre un cittadino classe ’79, residente nel medesimo comune, alla misura di prevenzione personale delladi Pubblica Sicurezza per la durata di anni due. Nell’ambitoattività di monitoraggio per il contrasto del triste ed attuale fenomeno della violenza di genere e domestica, il soggetto si era evidenziato per la caratteristica del suo modus operandi, destando particolare allarme sociale. Già gravato da piccoli precedenti giudiziari e con un passato caratterizzato da abuso di alcol e stupefacenti, lo stesso riservava ai propri congiunti e a donne a lui legate sentimentalmente, ripetute esplosioni di violenza, con cadenze sempre più ravvicinate, costringendo le vittime a richiedere continuamente ...

Secondo la Lega "i numerosi sforzi della comunità internazionale" si sono rivelati "essenziali ma non sufficienti per neutralizzare la minaccia russa ... è ferma per assenza di fondi". Anche in Italia ...Milano, 24 gennaio 2024. I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto un ceppo inusuale di malware per macOS. Questa famiglia di software malevoli finora sconosciuta, distribuita in modo discreto attrave ...Questo approccio è volto a eliminare le lacune che finora hanno permesso ai criminali di riciclare fondi illeciti o di sostenere attività ... Per contrastare tali minacce, gli operatori di gioco ...