Focaccia con le patate | la preparo in 5 minuti e senza lievitazione!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Laalle, filante e golosa come piace a me, si prepara in 5, con la farina di semola e il lievito istantaneo. Velocissima, non richiede lunghi tempi di riposo e ha una resa croccantina che conquista al primo morso. È uno dei miei cavalli da battaglia quando organizziamo una gita fuori porta, perché è deliziosa calda e fumante, ma si fa apprezzare anche a temperatura ambiente. Ha solo un piccolo inconveniente: va letteralmente a ruba non solo tra i miei figli, ma anche tra gli amici che ci accompagnano. Così, solitamente ne porto come me almeno due, in modo da non scontentare nessuno. E quante volte l’ho servita, a gran richiesta, come aperitivo prima di cena? Non riuscirei a contarle. Pratica ed economica, mi fa sempre fare bella figura! Avete voglia di cucinare con me? Mettiamoci al lavoro, si ...