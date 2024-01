Fleximan | la resa dei sindaci | «Non metteremo nuovi autovelox» per ora

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alla fine si sono arresi pure loro: l’abbattitore seriale di, ha già colpito 15 volte. Alcunidei comuni colpiti, spiega Repubblica, si arrendono e già si affrettano a dire che non li installeranno più. Sarah Gaiani, sindaca di Villanova di Camposampiero (Padova) e presidente della Federazione dei Comuni del Camposampiere spiega che per ora non rimetteranno. Per ora, ma non si cede. «Non reinstalleremo subito, e forse non lì, l’abbattuto, ma non cediamo assolutamente ad alcun ricatto», ha dichiarato all’Ansa. L’ultimo abbattimento, scoperto ieri lungo la strada provinciale 46 ‘Del Piovego’. «La riflessione – ha specificato Gaiani – è dovuta al fatto che in quel tratto di strata, in 800 metri ci sono due apparecchi. L’idea è quindi ...