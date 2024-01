Fleximan divide le amministrazioni comunali Alcuni sindaci alzano bandiera bianca | “Non rimpiazzeremo gli autovelox”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le azioni die dei suoi imitatori hanno portato ad un’escalation di colpi nell’ultima settimana, però nel duello tra i “giustizieri” deglie lesi alza una. La prima a parlare è la sindaca di Villa del Conte, luogo dell’ultimo abbattimento: “Non credo che lo reinstalleremo – ha detto Antonella Argenti – in quella stessa strada ce n’è già un altro e poi dobbiamo tenere conto anche del dissenso delle persone, se c’è chi arriva a tanto non possiamo ignorarlo”. Dello stesso parere anche il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che dopo gli eventi del 9 agosto scorso, decide di chiudere la questione: “Già non ero molto convinto prima, ora con quello che è successo, le indagini e tutto il resto, ho deciso di non reinstallare ...