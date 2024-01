Fleximan abbatte un altro autovelox | sindaci si arrendono | “Li togliamo | ascoltiamo i cittadini”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), il demolitore diin giro per Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia, colpisce ancora tanto da portare idella zona a sventolare bandiera bianca. Un segno di resa per i primiche, messi con le spalle al muro dal “giustiziere” dei rilevatori di velocità, non faranno tornare al loro posto queglidistrutti. E intanto sulla questione velocità in città, legato al limite dei 30 km/h, prosegue la polemica.fa arrendere iha fatto tredici. Non al totocalcio, va specificato, ma nel numero diabbattuti da quando è entrato in azione nelle Regioni del Nord Italia. Dal Veneto alla Lombardia, passando anche per Piemonte ed Emilia Romagna, sono stati infatti ben 13 i ...