Fisco | Leo Mef | “Domani in CdM decreto su Concordato preventivo biennale”

"Domani porteremo in Consiglio dei ministri la normativa che riguarda l'accertamento e il concordato preventivo biennale. Nel mese di febbraio ... (quotidiano)

"Domani porteremo in Consiglio dei ministri la normativa che riguarda l'accertamento e il concordato preventivo biennale. Nel mese di febbraio ... (quotidiano)

In una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo Chiaro e tondo, come lo è ... (notizie)

Leo : “Soddisfazione per la riforma del fisco”. I commercialisti : “Il nuovo calendario è inattuabile e il risparmio fiscale ridotto”

Il nuovo calendario fiscale previsto da uno dei decreti attuativi della delega per la riforma del fisco approvati in via definitiva martedì è fumo ... (ilfattoquotidiano)