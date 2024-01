Firenze | morto sui binari a Rifredi Caos treni | ore di ritardi anche sull' Alta Velocità

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Giornata difficile per le ferrovie ae in generale in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, un uomo 35enne èsuiche collegano due stazioni del capoluogo fiorentino,e Statuto. Adesso si cerca di far lucea dinamica: secondo le forze dell'ordine si tratterebbe di un investimento. Dopo ore di disagi etalia, con ultimo aggiornamento intorno alle 22:30, fa sapere che la circolazione si svolge di nuovo "regolarmente".

Non ce l'ha fatta: è morto ieri sera, 11 gennaio 2024, all' ospedale di Careggi, l' uomo di 79 anni che, nel tardo pomeriggio, era stato investito da ... ()

Giornata difficile per le ferrovie a Firenze e in generale in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, una persona è morta sui binari che ... (tg24.sky)

Giornata difficile per le ferrovie a Firenze e in generale in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, una persona è morta sui binari che collegano due stazioni del capoluogo fiorentino, Rifredi e ...Due tragedie in un solo giorno sui binari fra Arezzo e Firenze. Dopo il ventenne che ha perso la vita poco prima delle 14 di oggi sotto un treno nei pressi di… Leggi ...Un uomo di 57 anni è morto in seguito a un incendio avvenuto all’interno dell’abitazione dove viveva con la madre, che si è salvata ...