Firenze | cadavere di un uomo sui binari a Rifredi Caos treni

il cadavere di un uomo di 34 anni è stato rinvenuto lungo i binari a Firenze, a trecento metri dalla stazione di Rifredi ...A otto anni dal suo rapimento, avvenuto il 25 gennaio 2016, il Comune di Firenze, dando seguito a una mozione approvata ... e dell’omicidio del giovane ricercatore friulano il cui cadavere venne ...Nulla da fare però: l'ex Lille non si muoverà da Firenze. Queste le dichiarazioni del direttore in merito: "Rimane qui con noi, non è sul mercato e non andrà alla Roma. Si è preso la responsabilità di ...