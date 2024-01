Fipe e Comieco lanciano il progetto Rimpiattino | Doggy Bag | ancora pochi i clienti che la chiedono al ristorante

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Solo il 15,5% degli italiani porta a casa il cibo non consumato durante un pranzo o una cena al, eppure la quasi totalità dei ristoratori (91,8%) è attrezzata per consentirlo. Una percentuale che scende all’11,8% se consideriamo, invece, il vino. Segnali di cambiamento, questi,troppo timidi in un’epoca in cui l’attenzione agli sprechi, soprattutto alimentari, è sempre più alta e il 36% della spesa delle famiglie per prodotti alimentari transita fuori casa. Secondo un ristoratore su due, il basso numero di richieste può essere spiegato da un certo imbarazzo del cliente a richiedere di portare via gli avanzi. Ma anche la scomodità (19,5%) e l’indifferenza (18,3%) sono tra le ragioni alla base della riluttanza dei consumatori ad avanzare una tale richiesta. Ma la percezione dei consumatori sembra essere più che positiva. Il 74% degli ...