Fiorentina | salta il passaggio di Brekalo alla Dinamo Zagabria L'agente | 'Vi spiego perché | Josip deluso'

Una tegola in più per Simone Inzaghi , un cartellino giallo che priva l’ Inter di un altro titolare dopo Hakan Calhanoglu per la... (calciomercato)

In vista di Fiorentina -Inter, per i viola salta un trasferimento in entrata che, fino a poche ore fa, sembrava concluso. Si tratta di Josip Brekalo, ... (inter-news)

Sembrava tutto fatto per il suo ritorno in patria, e invece Josip Brekalo potrebbe clamorosamente restare alla Fiorentina che aveva tentato in ogni modo di cederlo.La Fiorentina attenderà la fine del mercato per procedere ai rinnovi dei giocatori in scadenza a giugno 2024. Il primo dei quali è un nome importante, quello di Jack Bonaventura, uno dei migliori ...Secondo quanto racccolto da TMW sul giocatore cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ci sono diversi club di Serie C ma il Vicenza ad oggi è la squadra più vicina al giocatore. In questa stagione ...