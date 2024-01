Fiorentina-Inter | Italiano recupera tre giocatori fondamentali! Resta il dubbio

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Laprepara la sfida di domenica sera contro l’. Dall’allenamento arrivano notizie importanti per Vincenzochedi fatto ben trefondamentali per la rosa viola. RECUPERI – L’infermeria dellasi svuota prima dell’importantissima sfida contro l’. Come già successo in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa Italiana,hato Nico Gonzalez, bomber della squadra con ben 6 gol realizzati e già convocato contro il Napoli. Anche in Italia l’argentino ha continuato ad allenarsi in gruppo e contro l’sarà convocato, anche se i suoi minuti in campo saranno da gestire. Ma non solo: negli ultimi giorni laha ...