Fiorentina-Inter | Inzaghi cauto su Bastoni! Un altro in dubbio – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)andrà in scena domenica sera alle 20:45.arriva alla sfida con diversi dubbi di formazione: le ultime da Sky Sport DUBBI – Si avvicina la sfida fraed, al ‘Franchi’, non potrà contare su Barella e Calhanoglu squalificati. Ma il tecnico, secondo Sky Sport, siroga su altri due giocatori: Bastoni e Dumfries. Il primo, reduce da un affaticamento che gli ha fatto saltare la Supercoppa, dovrebbe rientrare domani in gruppo. Salgono le sue chance per un impiego contro la. Diverso il discorso per l’olandese, ancora lontano dalla migliore condizione: favorito a destra di Darmian.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...