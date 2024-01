Fiorentina | Il Colpo di Mezzanotte – Mercato nel vivo | Rodriguez | Vargas | Belotti | Brekalo | Ikoné e Mina Il punto

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 - Ormai siamo prossimi a entrare nell'ultima settimana del calcioinvernale. Laha fin qui piazzato solo l'acquisto di Faraoni dal Verona per tamponare l'emergenza sulla fascia destra. Italiano attende ancora i rinforzi in attacco. La giornata appena trascorsa è stata quella dell'addio di Josip. Ultimo allenamento nel pomeriggio al Viola Park, il croato ha poi fatto le valigie e sta raggiungendo Zagabria, dove oggi sosterrà le visite mediche con la Dinamo. Alla fine Barone e Pradè hanno spuntato un prestito leggermente oneroso che porterà nelle casse viola circa 200.000. Il prestito dell'esterno è secco. La sua ambizione è continuare in Croazia anche dopo questa stagione (voleva andare a giocare per avere chance di essere convocato per l'Europeo) ma i due club in estate dovranno ...