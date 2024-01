Fiorentina | Barone | “Ikoné non è sul mercato e non andrà alla Roma Resta qui”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Joe, nel corso di una chiacchierata su “Buongiorno Viola Park”, sui canali social della, chiude al trasferimento di Jonathan. “Ilè sempre un momento particolare, si lavora tanto, ma voglio chiudere un dettaglio per la società, la squadra e il gruppo: Jonathannon è sul, non è in vendita”, ha dichiarato il dg dei viola. “Non, rimane– prosegue -. Quindi, chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo. Jonathan ha preso la responsabilità e il coraggio di tirare un rigore in cui perdevamo 1-0, l’ha sbagliato e sono cose che hanno conseguenze. Ma il gruppo lo aiuta e lo ama, ilè fatto di ...

'Ci saranno delle entrate ma non ci facciamo prendere per la giacca' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Il mercato è un momento sempre particolare, si ...(...) L'altro grande fronte aperto rimane quello che coinvolge lkoné e che nelle ultime ore ha tirato in ballo Andrea Belotti. L'idea (al momento di questo si tratta) rimane in piedi per il gradimento ...Nel corso della puntata odierna di "Buongiorno Viola Park", sui canali social della Fiorentina, il dg viola Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Jonathan Ikone, su cui ...