Fiorello e il caso Pozzolo | “Si è difeso dicendo ‘non sono stato io | è stata la Ferragni!' ”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) –non fa mancare il suo graffio ironico sul(“Sembra uno dei sette nani. Pisolo, poi c’è Puzzolo e”) e la vicenda dello sparo a Capodanno: “state trovate tracce compatibili con il racconto del ferito, la perizia balistica lo inguaia. Lui si difende e diceio, èla'”, ha detto lo showman nella puntata di questa mattina di ‘VivaRai2!’, in diretta dal Foro Italico, con, Biggio, Casciari, e tutta l’allegra banda dello studio Glass. Immancabile la rassegna stampa con le notizie del giorno. Si parte dall’autonomia differenziata delle regioni: “Il PD canta l’inno italiano, una volta erano quelli di centrodestra – dice ...

Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 “Pur non avendo contiguità politica con il vicepremier Matteo Salvini, trovo profondamente ingiusta la campagna ... (dayitalianews)

A Viva Rai2! altra puntata scoppiettante quella del 24 gennaio. L’ironia di Fiorello colpisce ancora, ma sempre con grande eleganza. In diretta dal ... (dilei)

(Adnkronos) – Fiorello non fa mancare il suo graffio ironico sul caso Pozzolo (“Sembra uno dei sette nani. Pisolo, poi c'è Puzzolo e Pozzolo ") e la ... (periodicodaily)

Fiorello non fa mancare il suo graffio ironico sul caso Pozzolo (“Sembra uno dei sette nani. Pisolo, poi c’è Puzzolo e Pozzolo “) e la vicenda dello ... (metropolitanmagazine)

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Fiorello non fa mancare il suo graffio ironico sul caso Pozzolo (“Sembra uno dei sette nani. Pisolo, ... (dayitalianews)

Nuovo appuntamento di ‘VivaRai2!’, in diretta dal Foro Italico, con Fiorello , Biggio, Casciari, e tutta la banda. Immancabile la rassegna stampa con ... (tpi)

L’ironia di Fiorello colpisce ancora, ma sempre con grande eleganza. In diretta dal Foro Italico, con Biggio, Casciari, e tutta la banda, lo showman si concentra sul caso Pozzolo e spunta il nome di ...Lo showman ne ha per tutti. Sull'autonomia differenziata: 'Pd che canta l'inno italiano Ha ragione Vannacci, il mondo all'incontrario...'. Ironia anche su Schlein, Mentana e Salvini ...Nuovo appuntamento di 'VivaRai2!', in diretta dal Foro Italico, con Fiorello, Biggio, Casciari, e tutta la banda. Immancabile la rassegna stampa con le notizie del giorno. Si parte dall'autonomia diff ...