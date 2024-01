Fiorello demolisce Pozzolo e Ferragni in un colpo solo | la battuta lascia di stucco

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nuovo appuntamento di 'VivaRai2!', in diretta dal Foro Italico, con, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari alla conduzione. Immancabile, anche nella puntata del 24 gennaio, la rassegna stampa con le notizie del giorno. Si parte dall'autonomia differenziata delle regioni: "Il Pd canta l'inno italiano, una volta erano quelli di centrodestra - dice-. Ha ragione il generale Vannacci, il mondo all'incontrario. L'autonomia differenziata che si chiama così anche perché poi il Sud va nell'umido", ironizza lo showman. "Al primo sì hanno festeggiato tutti. Pensa che è arrivatodella Lega e per festeggiare voleva tirar fuori la pistola ma non l'aveva...". A proposito di(“Sembra uno dei sette nani. Pi, poi c'è Puzzolo e")non ...