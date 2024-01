Filippo Corridoni entra nella toponomastica cittadina

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – Ufficializzata la nuova intitolazione adell’area verde adiacente a via Montefalco e poco oltre la rotatoria dove si incrociano via Petrarca, viale Piero della Francesca e via Baldaccio d’Anghiari. È stato l’assessore Federico Scapecchi insieme al consigliere pronvinciale Cinzia Santoni a svelare la targa frutto di un atto di indirizzo di Fratelli d’Italia approvato in Consiglio Comunale il 16 giugno 2022 con 15 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Nel corso del dibattito in aula fu il consigliere comunale Francesco Palazzini a tracciare il profilo di, definito “eroe nazionale e difensore della patria e dei lavoratori, esempio di altruismo e generosità siavita civile che militare”. “Arezzo - ha ricordato l’assessore Scapecchi ...