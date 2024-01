Festa del cioccolato al via Sentierone al gusto cacao

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) BERGAMO Capitale del. È quello che diventerà Bergamo per quattro giorni, da giovedì a domenica, in occasione dell’11^ edizione delladel, in programma sul, il cuore del centro cittadino, dove saranno ospitati 25 espositori e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, dal Belgio e dall’Ungheria. La kermesse, che torna dopo l’anticipazione dello scorso novembre in piazza Cittadella e che è organizzata da Promozioni Confesercenti, apre idealmente l’anno delle fiere e delle feste dedicate alle specialità gastronomiche. Giovedì alle 16 verrà creata una maxi tavoletta dilunga 20 metri, realizzata partendo dalcaldo temperato, che segnerà l’inaugurazione ufficiale della manizione con assaggi gratuiti ...