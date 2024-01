Ferrari potrebbe creare una barca a vela come Luna Rossa

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) . No, non è uno scherzo, ma una deduzione derivante dal video pubblicato dal Cavallino Rampante in tutti i suoi canali social e da poco confermata dalla stessa. Il filmato non dura nemmeno un minuto, ma lascia spazio a diverse ipotesi. Una sola la verità. Dagli eSport ai musei,non è solo auto Ma prima di entrare nello specifico facciamo un passo indietro. Già da qualche anno l'azienda emiliana ha deciso di esplorare nuovi settori e non solo quelli in qualche modo legati alle auto, dove già operava da diverso tempo,per esempio i parchi a tema (Barcellona e Abu Dhabi), gli eSport e i musei. Nel 2021è entrata nel mondo della moda con una propria linea di abbigliamento, a cui sono seguite collaborazioni con marchi importantiBang & Olufsen oppure Montblanc. Del ...