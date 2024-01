Ferragni | il professore dell’Alma Mater difende l’influencer in un libro | “Non l’immagino mentre trama truffe verso i consumatori”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il docente dell’università di Bologna, ora in pensione, studioso del Rinascimento: “Mi diverte il corto circuito per cui io, erede di Carducci sulla cattedra di letteratura italiana, mi occupo di questo fenomeno”

Non solo critiche e accuse. C'è chi si schiera con Chiara Ferragni. Gian Mario Anselmi, italianista dell'università di Bologna, non ha dubbi: «Il pandoro È in buona fede», dice al Corriere Bologna.«Come studioso delle forme narrative – dice il professore dell’Alma Mater – non sopporto gli snob, le puzze sotto al naso. Ferragni è stata abilissima a usare fin dall’inizio Instagram come strumento ...Belen Rodriguez ha scelto di intervenire pubblicamente a difesa della celebre fashion blogger e influencer Chiara Ferragni, travolta dallo scandalo Pandoro.