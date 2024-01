Ferita ad una caviglia in allenamento | Koopmeiners deve fermarsi | salta l’Udinese

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Zingonia. Neanche il tempo di tornare in campo dopo la pausa che l’Atalantafare i conti con nuove problematiche fisiche: aè Teun, che nell’di mercoledì ha rimediato un lieve infortunio, unaallasinistra, all’altezza del malleolo, e dovrà stare fermo per la gara di sabato (27 gennaio alle 15 al Gewiss Stadium) contro. Il centrocampista olandese si è procurato il taglio, che ha richiesto l’applicazione di punti di sutura, durante un contrasto nella classica partitella al termine della seduta mattutina. Le sue condizioni non sono particolarmente preoccupanti, infatti non dovrebbere altre partite, ma è indubbio che la sua assenza abbia un peso specifico molto alto per la Dea. Quarto ...