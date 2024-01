Federico Massaro | gesto hot nei confronti di Letizia Petris | web in rivolta

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)si è lasciato andare a unspinto neidi, senza apparentemente aver avuto il suo consenso.Per sua fortuna Paolo Masella non ha assistito alla scena e sembra non essere stato avvisato del tutto, altrimenti non sarebbe stato molto contento. Ma il pubblico da fuori ha avuto modo di vedere cosa è successo e non l’ha per niente apprezzato. Alfonso Signorini vorrà richiamarlo nella prossima puntata del Grande Fratello? GF 2023:esagera consi trovava nella camera da letto della casa del GF 2023 insieme ae altri inquilini. E così vedendo la ragazza ...