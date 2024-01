FC 24 – Compravendita settimanale e quando comprare i TOTY 

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo la cassa con le categorie nei giorni scorsi, proviamo a trovare i nuovi affari in vista dei prossimi giorni, con tutto il team TOTY completo nei pacchi. Capiamo inoltre quale potrebbe essere il momento migliore per ragalarsi qualche upgrade di squadra, e perchè no,qualche TOTY per la nostra rosa. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre