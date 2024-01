Farmaci | il trucco della scadenza | alcuni sono validi fino a un anno dopo il limite

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Molti, se ben conservati,anche unla. A rivelarlo uno studio condotto su oltre tremila lotti didalla Food and drug administration americana (Fda), la versione a stelle e striscenostra Aifa, che svela come il 95% di quella marea di scatole e scatolette scadute che ingombrano i nostri armadietti dei medicinali funzionino ancheun. Nel 25% dei casi, addirittura, rimangono attivi anche oltre i quattro anni. Il che non significa, come sottolinea oggi La Stampa che riporta lo studio americano, che d’ora in avanti potremo usare pasticche e sciroppi scaduti come fossero caramelle, perché la loro efficacia oltre i termini didipende ...