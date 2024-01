Faraoni | «Biraghi e Duncan dalla Primavera Inter! Ogni club nel cuore»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è un nuovo giocatore della Fiorentina con la quale ha già debuttato. Oggi in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali delviola – prossimo avversario dell’Inter in campionato -, ha parlato in breve del suo passato in nerazzurro e dei compagni che ha ritrovato anche a Firenze. PASSATO NERAZZURRO – Marco Davideè un nuovo giocatore della Fiorentina, ma cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dove ha conosciuto alcuni dei suoi attuali compagni di squadra: «rimasti neldove ho giocato a loro modo mi è rimasto nel. Nella squadra attuale ho conosciuto bravissimi ragazzi, altri li conoscevo già come Cristianocon il quale abbiamo giocato nella ...