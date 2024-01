Falso e favoreggiamento Svolta nel caso Pifferi | indagate psicologhe e avvocato

Alessia Pifferi , la donna a processo a Milano per omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi ... (leggo)

Sono indagate per favoreggiamento e falso ideologico e sono state perquisite dalla polizia penitenziaria le due psicologhe del carcere di San Vittore che hanno redatto una relazione, effettuando un ...Alle due psicologhe, la Procura di Milano contesta più episodi in relazione alle accuse di favoreggiamento e falso ideologico per il loro lavoro effettuato su Pifferi.«E’ nostro dovere esternare una ...Due delle psicologhe del carcere di San Vittore che hanno assistito Alessia Pifferi durante la detenzione sono indagate dalla Procura di Milano ...