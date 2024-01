Faenza coraggiosa annuncia lo scioglimento nel Partito democratico

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)non è più: il cartello elettorale nato nel 2020 con l’obiettivo di unire la sinistra per le amministrative di quell’anno ha infatti decretato il suoall’interno del gruppo del. I consiglieri comunali Ilaria Visani e Juri Montecchian hanno comunicato la decisione al presidente del consigliro comunale Niccolò Bosi alcuni giorni fa; per il loro ingresso nel Pd si attende ormai solo il sì della capogruppo dem Giulia Bassani: una pura formalità. Rispetto a quando la fondazione di Emilia Romagnada parte di Elly Schlein contribuì a sovvertire le previsioni e a far vincere le regionali 2020 alla sinistra, il fiume ha portato a mare molti desideri e capogiri. Quel mondo "progressista, femminista ed ecologista" – così si definiva – ...

