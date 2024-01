Fabriano | il buttafuori abusivo aveva pistola | machete | anabolizzanti e cocaina E l' agenzia fantasma gestiva la sicurezza delle discoteche

E' quanto poliziotti della Questura di Ancona (Divisione polizia amministrativa, Squadra Mobile e Commissariato di Fabriano) hanno rinvenuto in ... Umbria ed Emilia Romagna, decine di buttafuori con ...FABRIANO - Il buttafuori abusivo aveva pistola, machete, anabolizzanti e cocaina. E l'agenzia "fantasma", con tanto di tesserini, insegne e giubbotti, gestiva la sicurezza di una discoteca a Fabriano.Blitz in una discoteca di Fabriano e in provincia di Cesena dove dentro una cassaforte i poliziotti hanno trovato una pistola, delle munizioni, cocaina e anabolizzanti ...