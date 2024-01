F1 | McLaren | una scuderia ambiziosa che vuole stupire nel 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un Mondaledi Formula 1 che potrebbe vedere, tra le sorprese, le dueguidate da Lando Norris e Oscar Piastri. La parte finale del campionato più famoso e importante dedicato alle quattro ruote, infatti, aveva consegnato al Circus una vettura arancione completamente stravolta, ma in positivo, rispetto all’inizio fiacco di inizio stagione: merito, ovviamente, degli aggiornamenti portati in pista che hanno regalato ai due piloti degli argomenti per piazzare prestazioni davvero molto positive. Il talento dell’inglese e dell’australiano è certo e grazie a una vettura più performante, i due corridori potrebbero, davvero, dire la loro contro i colossi della F1. La squadra ha piazzato, inoltre, due colpi detonati proprio a Capodanno: Rob Marshall e David Sanchez, i due grandi acquisti che ricopriranno (e già ricoprono) il ruolo di direttore ...

