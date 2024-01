Ex Ilva | il governo prepara le misure a tutela dell' indotto L' ira degli autotrasportatori | pagateci le fatture

ArcelorMittal invia una lettera al governo Meloni per riaprire il dialogo sul dossier ex Ilva . La multinazionale, ha scritto l’amministratore ... (open.online)

La nota del Mimit "Nel corso della riunione i ministri hanno illustrato i provvedimenti che il governo intende mettere in campo a tutela ... che rappresentano i lavoratori dell'indotto ex Ilva. L'ira ..."Registriamo positivamente come Fim il fatto che il Governo voglia trovare una soluzione al problema ... che possa inglobare tutte le realtà che rientrano nella crisi dell'Ilva è sicuramente un punto ..."Nel corso della riunione i ministri hanno illustrato i provvedimenti che il governo intende mettere in campo a tutela ... con i sindacati che rappresentano i lavoratori dell'indotto ex Ilva.