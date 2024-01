Evoluzioni piu’ forti dei TOTY su FC 24!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Come fare delleche potenzialmente sono piùdi alcuni TOTY se non di alcuni TOTS ! Lesono probabilmente la miglior innovazione inserita su FC24, ma le abbiamo completate sempre in un modo “standard”, mentre in questo video ILSANTU ti spiega come completare delleclamorosamente, quali sono le miglioriper sfruttare questo nuovo metodo. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre