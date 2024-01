Eventi a Bologna di mercoledì 24 gennaio 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24- Una ricca agenda di appuntamenti è prevista per la giornata di oggi a. Alle 18, alla Libreria Nanni, Anna Vera Viva presenta il suo libro L'artiglio del tempo. Un mistero tra gli oscuri vicoli di Napoli, insieme ad Andrea Nanni. Altro libro alle 18, quando alla Libreria Coop Ambasciatori è previsto l'incontro con Marco Imarisio per la presentazione di Tenebre italiane. Storia terribile ma vera dei delitti che hanno cambiato il Paese, in compagnia di Olivio Romanini. Ulteriore appuntamento alle 18: in Salaborsa, Mario Calabresi parla del suo libro A occhi aperti. Alle 19.30, all'Auditorium del DamsLab, il concerto Un dialogo romantico di Alessandro Marangoni, al pianoforte. Alle 20.30, il Teatro Mazzacorati ospita una serata dedicata a Giorgio Gaber. Partecipano Luca Romanelli, ...

Le iniziative per non dimenticare la Shoah si terranno in decine di luoghi della città fino alla fine del mese. Anche la situazione sull’antisemitismo prima e dopo il 7 ottobre sarà oggetto di un impo ...IL CAPITALE. UN LIBRO CHE ANCORA NON ABBIAMO LETTO ...E' un anno importante per la più storica tra le più importanti Fiere d'Arte italiane, Arte Fiera a Bologna, che quest'anno festeggia la sua cinquantesima edizione.