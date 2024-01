Europee | accoppiamenti al centro in vista del voto Mastella | “Appoggerò Renzi” Mentre Lupi lancia il progetto con l’Italia dei Valori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Apparentamenti alindelledi giugno. Il sindaco di Benevento Clementeannuncia il proprio appoggio a Italia viva: “Alleio darò una mano a, soprattutto al Sud, con il mio movimento Noi di”, ha detto a Un giorno da pecora su Radio1. “Faremo una lista comune che si potrebbe chiamare Italia al”, spiega l’ex ministro della Giustizia ed ex leader dell’Udeur, forse non sapendo che “Italia al” è già il nome di un altro soggetto politico, guidato dal governatore della Liguria Giovanni Toti. “Io mi candiderò solo se me lo chiedono, ma in caso di elezione non andrò a Bruxelles“, aggiunge. E alla domanda se di questa lista faranno parte Azione di Carlo ...