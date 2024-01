Eurochocolate | sold out il cooking show con Iginio Massari

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFa registrare subito il tutto esaurito il primodi, con il maestro della pasticceria italiana,. Le prenotazioni per l’appuntamento previsto il prossimo 14 febbraio sono ufficialmente terminate per esaurimento dei posti disponibili. Sarà comunque possibile registrarsi in loco, subentrando in caso di eventuali disdette, e presentandosi a partire dalle ore 11 presso il desk di prenotazione del Palco Choco Lab. Èil primo Special Guest diAvellino L'articolo proviene da Anteprima24.it.