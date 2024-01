Enrico Mentana nonno L' annuncio per il suo compleanno e lui si commuove Le foto con i figli e Fagnani

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una festa dia sorpresa per. I suoie la compagna Francescalo hanno sorpreso con regali e una torta in occasione dei suoi 69 anni. A immortalare il momento particolarmente emozionante è il settimanale Chi che svela in esclusiva che il direttore del TgLa7...

L’ospitata di Beppe Grillo da Fabio Fazio a Che tempo che fa non poteva non avere un lungo codazzo di polemiche. A fare rumore è il commento ... (thesocialpost)

sotto la scrivania si sono nascoste due bellissime sorprese. Ribattezzata da Enrico Mentana come “La buca dei suggeritori”, in compagnia del ... (ilfattoquotidiano)

Fiorello si sfoga in diretta su Rai2 e svela: "Ultimamente se fai una battuta si offendono tutti" Nuova spumeggiante puntata di Viva Rai2, programma che ...Il direttore del Tg La7 al Corriere della Sera: "Con Letta e Confalonieri a cena provammo a convincere Silvio a non andare fino in fondo.Marcello Dell’Utri, spiega Enrico Mentana, “fu il vero fondatore di Forza Italia e non per la capacità organizzativa: perché capiva di politica più di Berlusconi“. Bettino Craxi, invece, a “posteriori ...