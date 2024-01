End of Justice | una storia vera ha ispirato il film?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) IlEnd ofnon è basato su una. Questo legal drama segue ladel personaggio fittizio Roman J. Israel (Denzel Washington), un avvocato per i diritti civili con abilità eccezionali nello scrivere argomentazioni e nel concepire strategie legali, ma che ha difficoltà a discutere i casi in tribunale e nelle interazioni sociali. Scritto e diretto da Dan Gilroy, ha tra i protagonisti anche Colin Farrell. Anche se non èa nessuna, ilriesce a creare un personaggio memorabile e d’impatto come Roman, esplorando allo stesso tempo i temi dell’integrità, della reinvenzione e delle sfide affrontate da chi ha dedicato la propria vita alla lotta per i diritti civili. End of ...

