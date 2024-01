ENADA | a Rimini la fiera del mondo del gioco | aperta la call per le startup

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si terrà alladidal 12 al 14 marzo 2024 prossimi, laleader per tutti gli operatori del settore gaming nel Sud Europa, giunta alla sua 36ª edizione e organizzata da Italian Exhibition Group con la collaborazione di SAPAR. La, da sempre al fianco delle imprese e degli operatori professionali, vuole dare un forte segnale di rilancio, offrendo risposte mirate alle complessità del mercato di oggi con una formula rinnovata. L’iniziativa sarà pertanto un’occasione unica per conoscere le ultime novità, i prodotti, i format e le nuove normative garantendo, pur con modalità nuove, contatti altamente profilati e relazioni con i mercati internazionali, sia con i clienti acquisiti sia con potenziali nuovi buyer. Con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business per gli ...