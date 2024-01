Empoli | Caprile | “Difficile star fuori | spero di sfruttare l’occasione Nazionale? Un sogno”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Intervenuto a Radio TV Serie A con RDS, il portiere dell’Eliaha fatto un primo bilancio della sua stagione: “Ho dovuto aspettare un po’, poigiusta è arrivata. Mi auguro di sfruttarla per mantenere il posto. Rimanerenon è facile, ti condiziona anche nella vita extra-campo“.ha poi aggiunto: “A 22 anni posso ancora migliorare su tutto. Lo staff è cambiato quest’anno e mi sto abituando in fretta ad assimilare le richieste.? Un. L’anno scorso ho avuto la possibilità di vestire quella maglia ed è stato indimenticabile“. SportFace.

L'eroe della giornata è il portiere azzuro Caprile : capace di para re il rigore al rossoblu Viola , regalando un punto prezioso all' Empoli . L'estremo ... ()

Le parole di Elia Caprile , portiere dell’ Empoli , dopo il pareggio ottenuto dai toscani contro il Cagliari in trasferta Elia Caprile ha parlato ai ... (calcionews24)

Sei partite senza vittorie e terza gara consecutiva a secco di gol. Il 2023 azzurro non si è esattamente chiuso come molti tifosi speravano... (calciomercato)

Tra inferno e paradiso , Elia Caprile sta vivendo così una stagione in altalena, la prima in Serie A con la maglia dell’ Empoli Tra inferno e ... (calcionews24)

Elia Caprile , portiere dell' Empoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di domenica 7 gennaio contro il Milan (pianetamilan)

Al Castellani, il match valido per la 21esima giornata di Serie A tra Empoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al ... (calcionews24)

Ho cercato di vivere tutto al meglio, trovando anche altri stimoli oltre al calcio". Cosi' il portiere dell'Empoli Elia Caprile ai microfoni di Radio TV Serie A. Il portiere della squadra di Davide ...Voti fantacalcio e highlights di Empoli - Monza, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024: Zurkowski è il migliore del match ...Davide Nicola e il suo Empoli sono reduci da un convincente 3-0 casalingo contro ... L'allenatore degli azzurri potrebbe scendere in campo col cosiddetto albero di Natale, un 4-3-2-1 con Caprile in ...