Emozionante ritorno in campo per Filippo dopo l' incidente con il fulmine

Cosenza però non è da meno, perché abbiamo ottenuto un risultato emozionante, come vincere un campionato ... Tutino è stato un bel ritorno a Cosenza, ci sta dando una grande mano. Ha portato quel ...La puntata di ieri sera, lunedì 22 gennaio, de La storia è stata molto emozionante per il pubblico della Rai ... Il primo episodio della terza puntata, infatti, è stato incentrato sul ritorno a Roma ...Un ritorno che non ha convinto l’industria automotive ... GIMS 2024 é una porta che ci porta nell’emozionante futuro dell’automobile che tutti stavamo auspicando”. Un format con tanti highlights che ...