Elisabetta Gregoraci | arriva l’anello di Giulio Fratini | matrimonio in vista?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)torna in tv, ma nel frattempo spuntadi: passi in avanti nella relazione tra i dueprepara il ritorno in tv, con l’amore nel cuore. La conduttrice e showgirl originaria di Soverato, da ormai diversi mesi legata al giovane imprenditore, avrebbe ricevuto in dono uno speciale anello, segnale chiarissimo di come la relazione tra i due stia evolvendo e magari facendo degli importanti passi in avanti anche riguardo a un possibile. Interta sull’ultimo numero del settimanale Chi, non poteva mancare una domanda su. Secondo quanto ricostruito dal settimanale ...

In costume Elisabetta Gregoraci sfoggia come sempre un corpo da favola che fa invidia a tutti, a 43 anni è uno schianto. Le basta mostrarsi per ... (sportnews.eu)

Elisabetta Gregoraci a pochi giorni dal debutto con il programma ‘Made in Italy’ si è raccontata a ‘Chi’. Tra le altre cose la 43enne ha dato il merito della sua splendida forma al suo “spirito”.Dal 29 di gennaio vedremo Elisabetta Gregoraci su Rai2 con Mad in Italy, il nuovo comedy show in cui sarà sul palco insieme a Gigi e Ross, con i quali aveva già collaborato per Made in Sud. Gregoraci ...Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv: dal 29 gennaio condurrà il programma Mad in Italy, in prima serata su Rai2, insieme a Gigi&Ross ...