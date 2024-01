Elicottero si schianta in Canada Morti due manager altoatesini Erano andati a fare heliski

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tre persone sono morte in un incidente ina Terrace in British Columbia, nel nord-ovest del. Stavano praticando l’, uno sport che consiste nel raggiungere le cime delle montagne inper poi scendere con gli sci su terreni innevati. Tra le vittime anche due: Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29anni, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Heinzl era anche il nipote di Heiner Oberrauch, presidente di Confindustria Alto Adige e proprietario di Oberalp. Widmann invece era il nipote dell’ex assessore provinciale Thomas. I due stavano praticando, insieme ad una comitiva di, ...

