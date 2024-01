Elezioni usa | Biden dietro nei sondaggi L’ombra lunga degli Obama | Michelle è l’anti Trump

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sotto la neve non si sciolgono i dubbi. Donalddopo l’Iowa ha vinto in New Hampshire, ma, sebbene distaccata di 11 punti, l’avversaria nelle primarie dei Repubblicani, Nikki Haley non abbandona la corsa per la nomination verso la Casa Bianca. Questo fa infuriare l’ex presidente Usa che non riesce a piegare l’unica donna scesa in campo per sfidarlo. L’altra sera, dopo averla apertamente minacciata,si è scagliato anche contro il suo vestito blu damascato e luccicante. Nikki sa che nel partito e tra i conservatori molti deputati e senatori si schierano conper paura, perché, se vincesse a novembre, non farebbe prigionieri, ma è convinta che Donald nel profondo animo repubblicano non sia poi così forte e amato. Se i finanziatori di Wall Street, che appoggiano Haley fin dall’inizio, non la molleranno, l’ex ...