Elezioni Usa 2024 | Biden | “È chiaro che Trump sarà candidato | in gioco nostra democrazia”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Ora èche Donaldilrepubblicano, e il mio messaggio alla nazione è che la posta innon potrebbe essere più alta: la”. Così Joe, con una dichiarazione, esprime la convinzione che la vittoria in New Hampshire dell’ex presidente conferma chelui il suo avversario nelledi novembre. “Le nostre libertà personali, dal diritto di scelta delle donne al diritto di voto, laeconomia, che sta vedendo la più forte ripresa del mondo dopo il Covid, tutto questo è in”, ha aggiunto il presidente democratico che poi ha ringraziato gli elettori delle primarie democratiche che hanno votato per lui, scrivendo il ...

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire , nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". ... (dayitalianews)

“Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire , nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi”. Così Donald Trump ha espresso la certezza del ... (metropolitanmagazine)

Donald Trump fa un bis storico vincendo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca: è il primo candidato Gop ...Le elezioni Usa Sul fronte dem Joe Biden ha vinto le primarie dem in modo schiacciante anche se il suo nome non era nella scheda, dopo la decisione del comitato nazionale del partito di cambiare il ...Per il momento Haley ha la matematica e i donatori dalla sua parte: fino al Super Tuesday del 5 marzo Trump non può matematicamente assicurarsi la maggioranza di delegati necessaria per diventare il ...