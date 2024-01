Elezioni | Fratelli d’Italia chiude spiragli su terzo mandato per governatori

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Patti chiari e amicizia lunga. Dopo il tira e molla della scorsa settimana -che ha portato al rinvio del dl election day per via della norma che avrebbe dato via libera aldei sindaci – domani il provvedimento torna in Consiglio dei ministri. Compresa la norma 'incriminata', che nei giorni scorsi

I congressi cittadini di Fratelli d’Italia, con tutta probabilità, saranno celebrati, invece, in primavera. Le elezioni amministrative potrebbero complicare le cose. In questo caso, l’elettorato ...Scendono in campo così i candidati del Partito Democratico gallurese, in corsa per le elezioni regionali nella coalizione a sostegno di Alessandra Todde, che, stamattina a Olbia, hanno presentato ...Patti chiari e amicizia lunga. Dopo il tira e molla della scorsa settimana -che ha portato al rinvio del dl election day per via della norma che avrebbe dato via libera al terzo mandato dei sindaci – ...