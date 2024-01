Elezioni Europee | il fattore Giorgia Meloni I sondaggisti | «La sua candidatura vale fino al 4 per cento in più»

Ultime notizie Elezioni 2024 : Europee , Regionali , Amministrative. Le date (aggiornamento 22 GENNAIO) Elezioni 2024 : Election day di giugno per ... (termometropolitico)

Ultime notizie Elezioni 2024 : Europee , Regionali , Amministrative. Le date (aggiornamento 23 GENNAIO) Elezioni 2024 : Election day di giugno per ... (termometropolitico)

Ultime notizie Elezioni 2024 : Europee , Regionali , Amministrative. Le date (aggiornamento 24 GENNAIO) Elezioni 2024 : Election day di giugno per ... (termometropolitico)

A rivelarlo è un sondaggio pubblicato mercoledì mattina dall'Ecfr, lo European Council on Foreign Relations in vista delle prossime elezioni europee. Stando al sondaggio infatti al prossimo Parlamento ...L’obiettivo del governo è vararlo prima delle elezioni europee del 9 giugno. Il ddl, a firma del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli (Lega), vuole dare attuazione a quanto previsto dal ...che si aspetta l'ok definitivo prima delle elezioni europee, e la cautela di Fratelli d'Italia: il partito della premier Giorgia Meloni, infatti, preme perché il ddl costituzionale sull'elezione ...