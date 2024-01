Elezioni amministrative Il Pri apre al confronto | | Pronti a collaborare

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Pri di Gambettola scende in campo in vista delledi giugno 2024. "Noi repubblicani di Gambettola non abbiamo preclusioni di sorta verso nessuno – spiega il segretario della sezione ‘Giuseppe Mazzini’, Danilo Nicolini – Nei cinque anni appena trascorsi abbiamo combattuto contro drammatici e ricorrenti eventi uno dopo l’altro – aggiunge –. Il governo della città dovrà confrontarsi e se necessario scontrarsi su molti punti. Noi repubblicani siamo qua per dare una mano costruttiva in questo senso".