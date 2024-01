Elettra Lamborghini via dall’Italia? L’indizio social che è un invito a fuggire | la foto è già virale

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è pronta a lasciare l’Italia? La verità racchiusa in unache sta già facendo impazzire il web. Prorompente e magnetica,è un vulcano in eruzione. Inarrestabile, si divide tra la musica e la televisione, conquistando il pubblico con la sua energia ed ironia, perfino i bambini. Scorrendo il profilo Instagram della star ci si imbatte in uno scatto tenerissimo che la ritrae sul palcoscenico, durante l’ton Tour, circondata dai piccoli, cantando a squarciagola Caramello. Gira l’Italia, attraversa il globo in lungo e in largo grazie alla sua professione nonché quella del marito Afrojack, in qualità di disc jokey.va via? (Credits: Ansa) ...