El Bilal Touré corre verso il debutto | contro l’Udinese i primi minuti nerazzurri?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Zingonia. La prima convocazione è già stata messa in cascinail Frosinone, iancora no, ma sono ormai più vicini che mai. Ellavora in gruppo da ormai una decina di giorni e nel match di sabato (27 gennaio)punta a fare il suo esordio assoluto con la maglia dell’Atalanta in una gara ufficiale. Qualche tifoso in tribuna invocava il suo ingresso nel finale già nell’ultimo impegno, complice il risultato già largamente acquisito (3-0 dopo un quarto d’ora), alla fine però Gian Piero Gasperini ha fatto scelte diverse, dovute anche evidentemente alla condizione ben lontana dall’ottimale del ragazzo arrivato in estate dall’Almeria per 29 milioni di euro più bonus, l’acquisto più oneroso di sempre nella storia della Dea. I tempi, ...